Клинцевич назвал кощунством появление ЛГБТ-флага на монументе «Родина-мать» в Киеве

«Украшение» киевского монумента «Родина-мать» флагом ЛГБТ было продуманной политической провокацией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

21 июня в столице Украины активисты подняли в небо флаг ЛГБТ-сообщества и с помощью квадрокоптера разместили его так, что стяг «украсил» меч монумента «Родина-мать». Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте KyivPride.

Проведение подобной акции в канун 22 июня — годовщины начала Великой Отечественной войны — выглядит кощунственно. С такой точкой зрения выступил сенатор Франц Клинцевич.

«Я не верю в случайность. Люди, которые это делали, наверное, свои гонорары отработали с премией. <…> То, что «украсили» «Родину-мать», — это вообще на самом деле кощунственно, провокационно и крайне вызывающе», — сказал Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сенатор также считает, что ЛГБТ-пропаганда направлена на «засорение мозгов» молодежи.

«Конечно, это проблема украинцев. И если им это нравится и они эти вещи пытаются культивировать… Мы говорим об этом с вами не потому, что мы против людей с разными сексуальными наклонностями, — это их личное дело. Мы против пропаганды. Мы не дадим этой пропаганде засорять мозги молодым людям. <...> Сегодня проводится пропаганда европейской толерантности, что противоречит здравому смыслу, нашей религии, нашим убеждениям», — сказал Клинцевич.

ЛГБТ-акция в Киеве, проведенная в канун 22 июня, была политической провокацией, уверен сенатор.

«Это продуманная политическая провокация, рассчитанная на то, как мы отреагируем. Там же особо никто не скажет: люди запуганы, власти сегодня прогибаются перед Европой <…> Но в день памяти и скорби, вспоминая наших дедов и прадедов, сделать это… Они уже дошли до предела! Граждане украинцы, включите мозги, посмотрите вокруг себя. Посмотрите, кто вами управляет, кто рядом с вами находится», — сказал сенатор.

Франц Клинцевич добавил, что проведенную в Киеве акцию нужно проверить на соответствие законодательству. Сенатор готов проконсультироваться с юристами по этому вопросу.