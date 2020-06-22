Москва, 22 июня. IT-отрасль в России получит бессрочный налоговый стимул, правительство озвучит план поддержки в ближайшее время. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, кабмин намеревается снизить страховые взносы для IT-компаний с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Кроме того, для них отменят НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии.

«Претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке», — пишет издание.

Такими мерами правительство, как сообщает СМИ, планирует стимулировать экспорт российского софта. Кроме того, преследуется цель вернуть российские компании из других юрисдикций.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать такой налоговый маневр для IT-отрасли 10 июня во время совещания в формате видеоконференции. В нем участвовали члены правительства, включая премьер-министра Михаила Мишустина, а также ряд представителей IT-компаний.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запустил масштабную кампанию по бесплатному размещению на своей площадке вакансий в сфере IT. Основная цель акции — недопущение оттока специалистов за рубеж и сохранение кадрового потенциала страны.