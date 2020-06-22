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Экономика

IT-отрасль в России получит бессрочный налоговый стимул

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IT-отрасль в России получит бессрочный налоговый стимул

Москва, 22 июня. IT-отрасль в России получит бессрочный налоговый стимул, правительство озвучит план поддержки в ближайшее время. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, кабмин намеревается снизить страховые взносы для IT-компаний с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Кроме того, для них отменят НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии.

«Претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке», — пишет издание.

Такими мерами правительство, как сообщает СМИ, планирует стимулировать экспорт российского софта. Кроме того, преследуется цель вернуть российские компании из других юрисдикций.

IT-отрасль в России получит бессрочный налоговый стимул

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать такой налоговый маневр для IT-отрасли 10 июня во время совещания в формате видеоконференции. В нем участвовали члены правительства, включая премьер-министра Михаила Мишустина, а также ряд представителей IT-компаний.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запустил масштабную кампанию по бесплатному размещению на своей площадке вакансий в сфере IT. Основная цель акции — недопущение оттока специалистов за рубеж и сохранение кадрового потенциала страны.

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Источник: Ведомости
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