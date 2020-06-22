Путин заявил, что современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям

Москва, 22 июня. Современное поколение российских военных хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом российский лидер сообщил в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Как считает глава государства, обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена. Как пишет ТАСС, Путин уточнил, что солдаты и офицеры российской армии достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности государства.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи», — сказал он.

Ранее Путин сообщил, что обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед.

«Наши шаги по укреплению безопасности были сделаны своевременно. Впервые за историю существования ракетно-ядерного оружия мы никого не догоняем. Наоборот, другим странам еще предстоит такое создать. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, но нельзя почивать на лаврах и расслабляться», ― заявил Путин.

Президент РФ добавил, что России нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения.