Путин приехал в Главный храм ВС РФ

Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ. Федеральное агентство новостей ведет трансляцию с места событий.

Национальный лидер приехал в храм в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В присутствии военнослужащих президент произнес памятную речь.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы с глубоким почтением вспомнить подвиг героев прошлого», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне священна для россиян.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране», — добавил президент.

Напомним, сегодня, 22 июня, проходит церемония открытия Главного храма ВС РФ. Ранее патриарх Кирилл освятил помещения и территорию храма, также туда были доставлены иконы покровителей российского воинства, передает телеканал «360».