Пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне на Украине

Киев, 22 июня. Пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне, огонь охватил около трех гектар, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«21 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки», — говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать примерно в 20.40 по местному времени (совпадает с московским).

«По состоянию на 7.00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», — добавили спасатели.

К тушению пожара привлекли 11 человек и три единицы специальной техники.

Напомним, что в Чернобыльской зоне в начале апреля начались лесные пожары. Спасатели смогли потушить огонь, бушевавший несколько дней, отчасти благодаря дождю, который начался в ночь на 14 апреля. В целом, он распространился на территории четырех лесничеств в округе Чернобыльской АЭС. Возгорание достигло и Рыжего леса, который расположен в непосредственной близости от станции. Общая площадь пожаров составила около 20 тысяч гектар.

Миллионер Александр Меламуд тогда заметил, что пожары в Чернобыле привели к катастрофическому загрязнению воздуха в Киеве. Он призывал власти Украины обратиться за помощью к России.