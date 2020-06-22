\В Главном храме ВС РФ почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

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Москва, 22 июня. День памяти и скорби ознаменовался литией по погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошедшей в главном храме Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ровно в 4 утра военнослужащие зажгли свечи от лампады священнослужителя. Затем участники акции установили свечи возле 87 архитектурных форм вдоль музейного комплекса «Дорога памяти», который располагается на прилегающей к храму территории. Каждую архитектурную форму военные наполняли землей из братских могил.

В ходе церемонии зажжения огня была воспроизведена аудиозапись первого сообщения о внезапном наступлении немецко-фашистских войск ранним утром 22 июня 1941 года, которое озвучил диктор Юрий Левитан.

Примечательно, что в наиболее тяжелый для страны период войны на месте Главного храма ВС РФ был размещен штаб Западного фронта, на рубежах которого происходили самые кровопролитные и отчаянные бои с захватчиками.

Почтить память погибших в музейном комплексе «Дорога памяти» может каждый желающий.

Сегодня, 22 июня, запланировано официальное открытие Главного храма ВС РФ. Церемонию освящения храма 14 июня провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в него были доставлены иконы покровителей русских войск, передает телеканал «360».