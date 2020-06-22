Марков заявил, что доминирование США в мире ведет к хаосу

Москва, 22 июня. Глобальное доминирование США в мире неизбежно приведет к хаосу, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, нарастание напряженности в мире «абсолютно неизбежно».

«В этих условиях нужно укреплять обычные вооруженные силы и крепить «мягкую силу», для того чтобы максимально использовать в том числе вооруженные силы», — подчеркнул эксперт.

Как пишет издание «Украина.ру», Марков считает, что вскоре Украина перестанет быть интересна Вашингтону. Он предположил, что когда США покинут Украину, в Киеве очень сильно обострится борьба за власть, которая перейдет в силовую фазу.

В этих условиях, считает политолог, Москве необходимо «вступить в эту борьбу за власть» и подготовить дружественные России вооруженные подразделения. Напомним, Москва ранее неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки хотят сохранить ситуацию управляемого хаоса для оправдания бессрочного военного присутствия на Ближнем Востоке.

Лавров на VII Московской конференции по международной безопасности отметил, что создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранить в мире состояние «управляемого хаоса». Министр подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает использовать хаос, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США на Ближнем Востоке, для продвижения своей односторонней повестки дня.

Также эксперт рассказал, зачем США нужна разделенная Сирия.