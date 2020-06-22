Кто развязал Вторую мировую войну, потакая Гитлеру, обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 22 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история».

Накануне дня начала Великой Отечественной войны президент Владимир Путин написал статью, посвященную Второй мировой. Текст опубликован в американском журнале The National Interest. Глава российского государства вступил в заочную полемику с лидерами европейских стран, которые упорно хотят забыть «Мюнхенский сговор» и пересмотреть роль Советского Союза в победе над нацизмом. По мнению российского лидера, за начало войны ответственность так или иначе несут все ведущие мировые государства.

22 июня, в День памяти и скорби, мы обсудим, как начиналась война для Советского Союза, какие ошибки были совершены Сталиным, как удалось переломить ситуацию и разгромить захватчиков. Поговорим о значении Великой Отечественной войны в современной общественно-политической жизни страны и как история Второй мировой влияет на современную политику.

В рамках пресс-конференции мы обсудим исторические факты, связанные с началом Великой Отечественной войны, роль Иосифа Сталина в победе над врагом. Расскажем о первом параде в годы войны, поговорим о статье президента Путина, посвященной Второй мировой.

Удастся ли сохранить память о великой Победе спустя десятилетия?

Почему Вторая мировая война все еще оказывает влияние на международные отношения?

Кто и зачем пытается переписать историю?

Нужно ли наказывать за оскорбление памяти погибших в годы войны?

Какая поддержка оказывается нашим ветеранам сегодня?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — демографы, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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