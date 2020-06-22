Кедми уверен, что беспорядки резко ослабят США и их влияние в мире

Москва, 22 июня. Массовые беспорядки в США рано или поздно закончатся, однако авторитет власти и самой страны, который и так был размыт, станет еще ниже. Такое мнение выразил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми.

«Продолжение подобных тенденций резко ослабит США и их влияние в мире. Если Трамп (американский президент Дональд Трамп. — Прим. ФАН) сможет силой и авторитетом навести порядок, то его шансы увеличатся», — уверен эксперт.

По его мнению, выиграли от ситуации с пандемией коронавируса те страны, где власти продемонстрировали способность эффективно решать сложные государственные задачи. Кедми объяснил, что речь о России и Китае.

Аналитик отметил, что влияние России и ее сила растут во многих аспектах. В особенности это заметно на фоне ослабления США и стран Западной Европы и координации между ними.

Массовые беспорядки, погромы и мародерство в городах США не утихают после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицией в Миннеаполисе. В этом городе в связи с протестами был объявлен режим ЧС. Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом. Для установления порядка пришлось задействовать Нацгвардию и полицию.

Демонстрации сопровождаются не только поджогами и грабежами, но и стихийным сносом памятников. Музей естественной истории в Нью-Йорке ранее решил убрать стоящий у его входа памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.