Москва, 22 июня. Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет спустя несколько недель после родов. Об этом говорится на сайте Стрелковой ассоциации Сербии.

Отмечается, что Момчилович-Величкович умерла в воскресенье. Издание Politika пишет, что смерть девушки наступила спустя несколько недель после родов. Напомним, Момчилович-Величкович несколько раз становилась чемпионкой Европы, а также была чемпионкой мира 2014 года. Девушка принимала участие на Олимпиаде в Лондоне и на Играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее в Тамбовской области скончалась 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова. Девушка умерла от сердечного приступа. О гибели девушки сообщалось на странице региональной федерации легкой атлетики в социальной сети «ВКонтакте».

Маргарита была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по Центральному федеральному округу. В конце июля 2029 года девушка принимала участие в чемпионате России в Чебоксарах.

В день смерти спортсменка находилась на отдыхе у бабушки в деревне Моршанского района. Утром 19 августа Маргарита отправилась на кросс, но с тренировки уже не вернулась. Тело девушки на улице обнаружили случайные свидетели.

Предполагается, что спортсменке стало плохо во время пробежки. Первая экспертиза показала, что девушка скончалась от сердечного приступа. Однако тренер Елена Мельникова и друзья Маргариты говорят, что проблем со здоровьем у нее не было.