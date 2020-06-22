Роскачество дало советы по приготовлению диетической окрошки

Москва, 22 июня. Роскачество посоветовало людям, следящим за фигурой, заменить докторскую колбасу в окрошке отварным филе курицы или индейки. Рекомендации по приготовлению легкого летнего супа приведены на сайте организации.

Как отметила диетолог-эндокринолог и доктор медицинских наук Наталья Фадеева, в каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки. Но они схожи во многом: присутствием в составе картофеля, редиса, огурцов, яиц и зелени.

Многие россияне добавляют в блюдо докторскую колбасу. Однако, считает Фадеева, это далеко не лучший вариант для тех, кто следит за весом.

«Рекомендую заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой или отварным филе индейки», — сказала она.

В качестве заправки некоторые выбирают квас, другие предпочитают кефир, кто-то обязательно добавляет сметану или горчицу, заметили в Роскачестве. В организации посоветовали для снижения калорийности блюда выбирать кефир низкой жирности или и вовсе заменить его на минеральную воду. А квас, по мнению специалистов, лучше готовить самостоятельно без добавления сахара.

Роскачество ранее рассказало, как выбрать хорошую и спелую черешню. Специалисты посоветовали обращать внимание на наличие и цвет черешков, а также на окрас плодов — неравномерный в одной партии может свидетельствовать о невысоком качестве.