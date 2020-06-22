ФСБ нагрянула с обысками в управление лесами Алтайского края

Барнаул, 22 июня. Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по региону.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент там работает следователь. Как пишет ТАСС, дело возбуждено против должностных лиц. В Минприроды Алтайского края объяснили, что информации о задержании руководства или сотрудников управления лесами у них нет.

Ранее сообщалось, что совместная работа трех ведомств позволила выявить крупную контрабанду на Алтае. Работники полиции, таможни и ФСБ выявили поставки леса, понесшие ущерб в 180 миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Контрабанда» было возбуждено против предпринимателя из Омска. В обход законов бизнесмен организовал вывоз 61 тысячи кубометров леса, оформив поддельные документы.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов выявили 31 эпизод противоправной деятельности руководителя компании, занимающейся экспортом лесоматериалов.