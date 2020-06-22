В Китае семеро детей утонули при попытке спасти друга

Пекин, 22 июня. В Китае в минувшее воскресенье на реке Фуцзян произошла трагедия. Там во время прогулки утонули восемь школьников. Дети отправились гулять, но стали жертвами несчастного случая. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент случился в районе плотины. После того, как экстренные службы узнали о том, что на реке кто-то утонул, на место незамедлительно прибыли спасатели. Вскоре стало известно, что пропала группа детей. Их поисками занялись пожарные, полицейские и добровольцы.

Позже из реки были извлечены трупы восьми детей. Согласно результатам предварительного следствия, все они являлись учениками одной из местных школ и проживали неподалеку от плотины. В выходные они отправились гулять, в какой-то момент один из школьников упал в реку. Товарищи начали его спасать, однако вскоре также оказались в реке и не смогли выбраться.

Напомним, ранее в Ононском районе Забайкальского края четыре человека погибли, пытаясь спасти тонущую девочку. Известно, что ребенок начал тонуть в водовороте на реке Онон, пока на берегу отдыхали ее родственники. Когда они бросились в воду, к ним присоединись трое рыбаков. В итоге девочку спасли, однако утонули 45-летняя женщина и трое мужчин 41, 58 и 64 лет.