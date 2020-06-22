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Болтон не знал, чего ожидать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

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Болтон не знал, чего ожидать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

Вашингтон, 22 июня. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что не знал, как поведет себя глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году.

По словам Болтона, ни он сам, ни остальные не были в курсе того, что Трамп собирается говорить Путину. Никто не знал, чего ожидать от американского президента.

«И, как оказалось, об этом я пишу в книге, по моему убеждению, ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми», — добавил экс-советник в интервью телеканалу ABC News.

Напомним, что в июле 2018 года в Финляндии состоялись первые полноформатные переговоры Путина и Трампа. Лидеры в течение двух часов обсуждали двустороннее сотрудничество, актуальные международные вопросы, ситуацию в Сирии. По окончании саммита американский президент заявил, что они с Путиным «потрясающе» провели время. Глава России назвал прошедшую в Хельсинки встречу полезной.

Болтон не знал, чего ожидать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

Как напоминает НСН, Трамп в сентябре 2019 года отправил Болтона в отставку. Он объяснил, что не был согласен со многими предложениями политика, поэтому и попросил его уйти с занимаемой должности. В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов выразил мнение, что Болтон занимал слишком жесткую позицию практически по всем вопросам, по которым Трамп пытался найти более компромиссный вариант.

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Источник: РИА Новости
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