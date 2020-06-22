Диетолог рассказал, влияет ли молоко на развитие рака

Москва, 22 июня. Врач-диетолог Айтор Санчес из Испании рассказал, влияет ли содержащийся в молоке белок казеин на развитие онкологии. Медик ответил на самые распространенные вопросы читателей о питании и раке.

«Молочные продукты это гораздо больше, чем казеин, и эффекты, как полезные, так и вредные, которые может вызывать такая пища, не относятся исключительно к этому единственному белку», — уточнил он.

Как пишет La Vanguardia , врач уточнил, что есть ряд исследований о развитии онкологии. В них говорится, о необходимости минимизировать потребление всех продуктов, приводящих к процессам разрастания раковых клеток. Эксперт добавил, что молочные продукты обычно связаны с небольшим увеличением риска развития некоторых видов онкологии. Особенно это касается рака простаты. При этом специалист подчеркнул, что роль молочных продуктов «в этой патологии», согласно проведенным исследованиям, довольно противоречива.

Ранее американские ученые из Университета Тафтса выявили основные причины развития рака. Специалисты подчеркнули, что людям следует внимательнее следить за своим питанием.

Эксперты на протяжении длительного периода изучали пищевые привычки американцев. Параллельно они отмечали, как они сказываются на здоровье населения. Результат впечатлил ученых: ошибки питания могут стать причиной развития рака.

Специалисты назвали три основных фактора развития онкологических заболеваний. В 5% случаев (около 80 тысяч фактов за 2015 год) болезнь появлялась из-за неправильного питания. Вторым фактором стало употребление алкоголя: пристрастие к спиртному приводило к тяжелым последствиям в 4–6% случаях.

Третьим фактором развития страшной болезни ученые считают недостаточное количество в рационе цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов в пище. Кроме того, они советуют не злоупотреблять переработанным мясом.