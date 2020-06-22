Названа самая популярная в России электронная госуслуга

Москва, 22 июня. Одной из самых популярных услуг с 4 по 31 мая текущего года на портале Госуслуг стала подача заявки на получение единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет. По данным Минэкономразвития, всего за данный период было подано более 11,3 млн подобных запросов.

На втором месте по популярности на Госуслугах в мае стала запись на прием к врачу. Всего за месяц данной функцией воспользовались более 3,6 человек. В список популярных запросов также вошла проверка счетов в системе обязательного пенсионного страхования, оформление материнского капитала и запись ребенка в детский сад.

В начале же июня по-прежнему на сайте лидировала услуга подачи заявки на получение единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет. На втором месте оказалась запись к врачу и обращения за ежемесячными выплатами на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, более 50 тысяч человек воспользовались сайтом Госуслуг для того, чтобы подать заявление на голосование за поправки в Конституцию по месту пребывания.

«Буквально десять лет назад, чтобы получить справку или подать заявление, люди стояли в очередях и заполняли документы на коленке. Сегодня это все в прошлом. Поэтому, на мой взгляд, и портал госуслуг, и множество других подобных цифровых сервисов значительно облегчают жизнь граждан», — цитирует телеканал RT члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она также отметила, что в будущем востребованность подобной формы представления государственных услуг будет только увеличиваться.