Лукашенко призвал белорусов не слушать шарлатанов

Минск, 22 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов беречь и защищать независимость страны, не поддаваясь на «уловки трех-четырех шарлатанов». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Заявление было сделано 22 июня в Бресте во время участия в памятном мероприятии, организованном по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все: и аккумуляторы, и заводы», — уточнил Лукашенко, имея в виду аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступает часть граждан.

По мнению президента, они пытаются «зацепить» граждан Белоруссии.

«Помните, что этого делать нельзя», — сказал он.

Ранее политик заявил, что если поведет себя демократично, то рискует потерять страну. Лукашенко выразил мнение, что «определенные силы» начали раскачивать ситуацию в стране. Президент при этом добавил, что властям удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны. Лукашенко подчеркнул, что это не шутка и не запугивание, но эти силы, действительно могли привести страну «к некоему майдану».

При этом он добавил, что положил свою жизнь на создание независимой Белоруссии и «никому не позволит сломать эту страну». Отметим, Белоруссия готовится к проведению выборов президента. В ЦИК ранее заявляли, что нынешняя кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого числа нарушений уже на раннем этапе.

В пятницу Лукашенко заявил, что некоторые политические силы пытаются использовать молодых людей для мобилизации протеста.