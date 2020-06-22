Блохин объяснил, почему в США ставят в пример Путина в преддверии президентских выборов

Бывший советник президента США Джон Болтон обижен на главу Белого дома Дональда Трампа и пытается его дискредитировать в преддверии президентских выборов. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог-американист Константин Блохин.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление Джона Болтона о том, что президент России Владимир Путин готовится к встречам лучше, чем его американский коллега Дональд Трамп. По словам Болтона, российский лидер «знает людей, с которыми разговаривает», а также «думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые желает достичь».

«Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, который просто не вяжется с Трампом», — отметил экс-советник президента США.

При этом для Трампа нет разницы между хорошими личными отношениями с лидерами стран и межгосударственными. В частности, глава Белого дома считает дружественные отношения с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном, а также турецким лидером Реджепом Эрдоганом частью хороших отношений между США и Китаем, Россией, КНДР, Турцией.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, что эти слова «ни в коем случае не являются подхалимством Болтона в отношении Путина». По его мнению, российского президента и РФ бывший советник президента США сам явно «недолюбливает», поскольку является убежденным консерватором. Сейчас перед бывшим работником Белого дома стоит задача дискредитировать Трампа.

«Это очередная попытка выпуска книги для того, чтобы дискредитировать президента США. Все предыдущие попытки не увенчались успехом, да и эта вряд ли будет успешной. Если мы вспомним, то была книга Майкла Вульфа «Огонь и ярость», а также Боба Вудварда «Страх в Белом доме». По мере того, как будут приближаться выборы, стороны попытаются друг друга дискредитировать и будут находить все больше ресурсов для этого. Болтон обижен, что Трамп не обращал внимания на его внешнеполитические идеи. Он хотел втянуть президента США в полномасштабный конфликт в Венесуэле, Иране или Северной Корее. В итоге они оба не сработались друг с другом, а сейчас Болтон стал мстить Трампу», — заявил Блохин в интервью ФАН.

На данный момент Болтон хочет показать, какой Трамп на фоне Путина «бездарь», а также кто из двух лидеров государств «главнее», говорит собеседник ФАН.

«У демократов стоит задача продемонстрировать, что Трамп не является фигурой, которая принимает политические решения, а он на самом деле кремлевский агент. Эта старая линия, которую представители Демократической партии США хотят провести, — пояснил политолог. — К тому же Болтон относится к истеблишменту, который Трамп пытается из Белого дома убрать. Он представитель американских неоконов (неоконсеравторы. — Прим. ФАН), а они самые агрессивные в политической элите США. Сам Трамп пришел к власти благодаря тому, что критиковал их внешнюю политику. Сначала он не хотел брать Болтона на работу, но когда были увольнения и часто менялись советники по нацбезопасности, то в итоге Трамп поставил на эту должность Болтона», — добавил американист.

Ранее Болтон в беседе с телеканалом ABC News отметил, что Трамп не является серьезным соперником для Путина. Бывший советник президента США назвал президента РФ умным и жестким лидером. При этом Болтон подчеркнул, что делом жизни для Путина стало определение стратегического положения России в мире. По его словам, российский лидер глубоко понимает вопросы госбезопасности и все, что с ней связано.

Комментируя высказывания Болтона, политолог Иван Аркатов отметил, что Владимир Путин — опытный политик, способный переиграть любого оппонента. Аркатов предположил, что заявление Болтона является частью одной из фаз предвыборной кампании в США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что Путин не может манипулировать Трампом, «играя на нем, как на скрипке».