Вашингтон, 22 июня. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин готовится к встречам с политиками куда лучше и ответственнее, чем глава Белого Дома Дональд Трамп. Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу ABC News.

Он отметил, что Путин готовится к переговорам исчерпывающим образом. Кроме того, он знает людей, с которыми разговаривает и уверен в целях, которые хочет достичь, отмечает Болтон.

«Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом… У Путина всегда есть план, и он ему следует», — приводит слова экс-советника президента США РИА Новости.

Напомним, ранее политолог Иван Аркатов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему Путин не по зубам Дональду Трампу. Все дело в том, что российский лидер — опытный политик, способный переиграть любого оппонента. Аркатов также обратил внимание, что российский лидер в переговорах с другими политиками всегда переигрывает многих своих оппонентов.

Также специалист отметил, что подобные заявления Болтона говорят о том, что американская политическая система не является целостной — это «комок гадюк», в котором люди заключают лишь временные союзы.