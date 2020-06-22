Роспотребназдор объяснил, как защитить ребенка от коронавируса

Москва, 22 июня. В настоящее время в стране замечено постепенное снижение количества человек, больных коронавирусной инфекцией. Тем не менее, необходимо соблюдать меры, которые способны обеспечить личную безопасность, в том числе во время прогулки с ребенком. Об этом рассказали специалиста Роспотребнадзора.

«По возможности сохранять социальную дистанцию, желательно не менее 2 метров. Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения», — поясняют в ведомстве.

Там также отмечают, что важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот и тереть глаза. Это может стать дополнительным фактором заражения.

Кроме того, необходимо приучить детей с раннего возраста соблюдать меры личной гигиены. Ребенок должен всегда мыть руки перед едой, после прогулок, игр и посещения туалета.

В Роспотребнадзоре также советует родителям обратить внимание на безопасность самих площадок, поскольку дезинфицированные игровые зоны безопаснее, тем не менее, уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно.