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Роспотребназдор объяснил, как защитить ребенка от коронавируса

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Роспотребназдор объяснил, как защитить ребенка от коронавируса

Москва, 22 июня. В настоящее время в стране замечено постепенное снижение количества человек, больных коронавирусной инфекцией. Тем не менее, необходимо соблюдать меры, которые способны обеспечить личную безопасность, в том числе во время прогулки с ребенком. Об этом рассказали специалиста Роспотребнадзора.

«По возможности сохранять социальную дистанцию, желательно не менее 2 метров. Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения», — поясняют в ведомстве.

Там также отмечают, что важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот и тереть глаза. Это может стать дополнительным фактором заражения.

Кроме того, необходимо приучить детей с раннего возраста соблюдать меры личной гигиены. Ребенок должен всегда мыть руки перед едой, после прогулок, игр и посещения туалета.

В Роспотребнадзоре также советует родителям обратить внимание на безопасность самих площадок, поскольку дезинфицированные игровые зоны безопаснее, тем не менее, уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно.

Роспотребназдор объяснил, как защитить ребенка от коронавируса

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Источник: Роспотребнадзор
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