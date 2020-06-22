В Севастополе прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби

Ровно в 3.15 в 1941 году на город упали первые немецкие бомбы. Советский матрос, ставший на защиту города, стал символом Севастополя. Именно этот образ — образ матроса по мотивам картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» — из 10 тысяч свечей волонтеры, активисты, а также просто жители города выложили на плитке перед Вечным огнем на площади Нахимова.

Традиционно перед собравшимися выступали представители общественных организаций, которые рассказывали о тех страшных сутках, которые они пережили 22 июня 1941 года. Сразу после зажигания свечей люди переместились на Графскую пристань, где запустили бумажные кораблики. Именно так поступали выпускники севастопольских школ до 22 июня 1941 года. Эту традицию возродили, и ежегодно в ночь с 21 на 22 июня на деревянной пристани в центре города люди пишут добрые пожелания на бумажных корабликах и запускают их в море.

Жительница Севастополя Оксана Неграш призналась, что специально приходит на эту акцию с сыном, чтобы он понимал и знал историю свей страны.

Волонтер Победы» Юлия Пасемь отметила, что данная акция позволит дать правильное воспитание молодежи.

В 1941 году именно Севастополь первым пострадал от немецко-фашистских захватчиков. Немецкие бомбардировщики сбрасывали на парашютах на фарватер и бухту новейшие магнитно-акустические морские мины, стараясь закупорить корабли в бухте, чтобы затем ударами бомбардировщиков уничтожить их. Одна из мин взорвалась у памятника Затопленным кораблям, другая — на улице Подгорной (ныне ул. Нефедова), в результате чего появились первые жертвы войны и первые сбитые самолеты. От взрыва мины на Подгорной улице погибли 18 человек и около 200 человек были ранены.

