Москва, 22 июня. Государственный департамент США заявил о готовности выделить 150 тысяч долларов для финансирования проектов, которые посвящены «современной» истории Украины. Участники для проектов будут отбираться на конкурсной основе, а курировать его будет американское посольство в Киеве.

«В заявках должны быть обозначены планы по определению круга подходящих участников и их обучению методикам цифрового повествования, включая навыки проведения интервью и записи историй в формате, пригодном для вещательных продуктов профессионального качества», — говорится в тендере.

В документации также отмечается, что Госдеп таким образом желает «оказать содействие» стране, в якобы формировании устойчивой культуры познания истории через современные медиа. Среди тем для участников называется взрыв на Чернобыльской АЭС, распад СССР, «революция достоинства» и оранжевую революцию. атомной станции, сообщает телеканал RT.

В документе также четко прописывается, что поощряются материалы, о событиях, которые якобы часто «искажаются» Россией. Планируется, что проект будет проведен в связи с национальной общественной телерадиокомпанией Украины.