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9:21 22 Июня 2020

В России День памяти и скорби. События дня. ФАН-ТВ

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В России День памяти и скорби

В России День памяти и скорби. События дня. ФАН-ТВ

В России День памяти и скорби, ровно 79 лет назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война. Ранее по этому поводу Минобороны открыло на своем сайте специальный портал, где выложило рассекреченные документы, относящиеся к первым дням войны.
«Для тех, кто пережил ту войну, для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавшихся за мир, в котором мы сегодня живем, этот день является Днем памяти и скорби», — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
В частности, в Санкт-Петербурге пройдут траурные церемонии возложения венков. А в 12:15 состоится Всероссийская акция «Минута молчания» в память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вакцина от COVID-19 даст защиту на 2 года

В России День памяти и скорби. События дня. ФАН-ТВ

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург. В интервью газете «Красная звезда» он рассказал, что используемый подход основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки гена, кодирующего белок «короны» у COVID-19. Он также заявил, что для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата.

Россияне могут получить еще по 10 тыс рублей

В России День памяти и скорби. События дня. ФАН-ТВ

Россияне могут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Распределением займется Пенсионный фонд России (ПФР). Соответствующее предложение направили в правительство РФ представители Совета Федерации. Они заявили о необходимости ввести выплату на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. Напомним, с 1 июня по указу президента Владимира Путина единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. И теперь сенаторы предложили расширить эту выплату и предоставить ее детям до 18 лет.

Отказ оплачивать выходной 1 июля будет наказуем

В России День памяти и скорби. События дня. ФАН-ТВ

Работодатели, которые откажутся предоставлять своим сотрудникам в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию оплачиваемый выходной, могут быть привлечены к ответственности. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Также он пригрозил, что к ситуации сможет подключиться прокуратура и трудовая инспекция. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.

 