В России День памяти и скорби. События дня. ФАН-ТВ

В России День памяти и скорби
В России День памяти и скорби, ровно 79 лет назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война. Ранее по этому поводу Минобороны открыло на своем сайте специальный портал, где выложило рассекреченные документы, относящиеся к первым дням войны.
«Для тех, кто пережил ту войну, для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавшихся за мир, в котором мы сегодня живем, этот день является Днем памяти и скорби», — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
В частности, в Санкт-Петербурге пройдут траурные церемонии возложения венков. А в 12:15 состоится Всероссийская акция «Минута молчания» в память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Вакцина от COVID-19 даст защиту на 2 года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург. В интервью газете «Красная звезда» он рассказал, что используемый подход основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки гена, кодирующего белок «короны» у COVID-19. Он также заявил, что для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата.
Россияне могут получить еще по 10 тыс рублей
Россияне могут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Распределением займется Пенсионный фонд России (ПФР). Соответствующее предложение направили в правительство РФ представители Совета Федерации. Они заявили о необходимости ввести выплату на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. Напомним, с 1 июня по указу президента Владимира Путина единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. И теперь сенаторы предложили расширить эту выплату и предоставить ее детям до 18 лет.
Отказ оплачивать выходной 1 июля будет наказуем
Работодатели, которые откажутся предоставлять своим сотрудникам в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию оплачиваемый выходной, могут быть привлечены к ответственности. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Также он пригрозил, что к ситуации сможет подключиться прокуратура и трудовая инспекция. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.