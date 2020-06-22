В России День памяти и скорби. События дня. ФАН-ТВ

В России День памяти и скорби

В России День памяти и скорби, ровно 79 лет назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война. Ранее по этому поводу Минобороны открыло на своем сайте специальный портал, где выложило рассекреченные документы, относящиеся к первым дням войны.

«Для тех, кто пережил ту войну, для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавшихся за мир, в котором мы сегодня живем, этот день является Днем памяти и скорби», — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В частности, в Санкт-Петербурге пройдут траурные церемонии возложения венков. А в 12:15 состоится Всероссийская акция «Минута молчания» в память погибших в годы Великой Отечественной войны.