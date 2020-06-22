Вильфанд оценил возможность повторения заморозков в июле

Москва, 22 июня. Ночные заморозки, которые ранее прогнозировали синоптики в Башкирии, Свердловской, Челябинской и других областях, уже прекращаются. Россиянам, проживающим на юге Западной Сибири, не стоит опасаться пониженной температуры по ночам. Об этом в понедельник рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик утверждает, что аномальная ситуация уже завершается, в предстоящие дни ожидается больше солнца и повышение температур.

«Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4–6 градусов, но заморозков все-таки не будет. Уже в конце июня почва прогрета настолько, что верхние 60 сантиметров уже теплые. Поэтому даже если будет холодный воздух, то уже теоретически не будет заморозков», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он также пояснил, что для создания заморозков холодному воздуху необходимо охладить почву, что в настоящее время практически невозможно. По словам эксперта, наблюдаемое ранее понижение температуры было связано с частыми дождями и холодными северными ветрами. Кроме того, солнечные лучи не достигали подстилающей поверхности, а ночью происходил разрыв в облаках.

Напомним, ранее Вильфанд заявил, что на севере восточной части России, преимущественно в Якутии, Красноярском крае и на Чукотке, ожидается аномально высокая температура.