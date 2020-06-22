В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Нью-Йорк, 22 июня. Американский музей естественной истории принял решение убрать стоящий у его входа памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на руководство музея. По данным издания, городские власти, которым принадлежат права на конную скульптуру, согласились с этим предложением. На демонтаже памятника на протяжении многих лет настаивали активисты, которые считали его символом колониализма и расовой дискриминации. Охватившие США протесты против расизма ускорили принятие решения, несмотря на то что музей ранее всегда защищал объекты наследия прошлого, как бы «неоднозначны» они не были.

«Набирающее силу движение за расовую справедливость последние недели глубоко трогало музейное сообщество. Мы наблюдали за тем, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма… Проще говоря, пришло время памятник снять», — заявила директор музея Эллен Фаттер.

Она подчеркнула, что музей не имеет ничего против самого Рузвельта, в его честь планируется назвать один из залов учреждения.

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио сообщил, что музей попросил убрать конную статую, поскольку изображенные рядом с ней темнокожий человек и коренной американец якобы представлены «порабощенными и расово неполноценными». Демонтаж памятника одобрил и правнук Рузвельта.

«Миру не нужны памятники, предметы старины, оставшиеся от прошлого века, которые не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости», — сказал Теодор Рузвельт IV.

О том, что планируется сделать с памятником после демонтажа, не сообщается. Также неизвестно, что установят на его месте.

Массовые протесты вспыхнули на всей территории США после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации сопровождаются поджогами и грабежами, а также стихийным сносом памятников южанам периода Гражданской войны, республиканцам и другим историческим деятелям.