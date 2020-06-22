Россию включили в тройку стран Европы по дешевизне электричества

Москва, 22 июня. Россия вошла в тройку стран с самым дешевым электричеством исходя из размеров тарифов. Кроме того, страна заняла 11 место по доступности электроэнергии. В среднем россиянин может оплатить около 12,8 тысяч киловатт-часов.

Согласно рейтингу, самая доступная электроэнергия в Европе оказалась в Лихтенштейне. Там житель со средней зарплатой может оплатить более 32 тысяч киловатт-часов. Это объясняет высоким заработком граждан и относительно низкими тарифами. Среди лидеров в рейтинге также оказались Норвегия, Люксембург и Нидерланды.

На последних позициях списка оказались Молдавия, Румыния, Латвия и Черногория. При этом самая дешевая электроэнергия в Казахстане. В перерасчете на рубль жители там платят около двух рублей за киловатт-час. На втором месте Украина с показателем более 2 рублей за киловатт-час. Согласно исследования, россияне платят 3 рубля 40 копеек, а белорусы около пяти рублей за киловатт-час.

Исходя их этого, самое дорогое электричество оказалось в Дании. Там за киловатт необходимо отдать 22,6 рубля, сообщает «Вечерняя Москвы».

Напомним, средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в РФ в годовом выражении снизился на 14%, при этом выросли траты на газ и электроэнергию, подсчитали аналитики. Согласно полученным данным, в апреле самое большое снижение показали траты жителей РФ на тепловодоснабжение — они снизились более чем на треть.