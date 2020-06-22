Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для возврата Крыма

Киев, 22 июня. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для «возвращения» Крыма.

Об этом он заявил в эфире программы «Острый вопрос» на телеканале ObozTV. По словам Климкина, первая «фундаментальная вещь» состоит в том, что «для каждого украинца возвращение Крыма должно стать национальной идеей».

«Второе — нам нужна четкая стратегия. А частью этой стратегии должно быть сделать Крым проблемой для России — внутриполитически и внешнеполитически. Ну и, конечно, желание это сделать, поскольку это чего-то стоит», — добавил он.

По оценкам Климкина, лучшая возможность для «возвращения» Крыма появится у Украины, когда Россия «начнет перезагружаться». Он считает, что эти изменения якобы начнутся в ближайшие 10-12 лет.

Как пишет RT, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.

«Премьер Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — высказал свое мнение Зеленский.

Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина продолжается считать Крым собственной «аннексированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процесс воссоединения прошел в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».