Ученые назвали ранее неизвестную причину недосыпания

Москва, 22 июня. Человек может ощущать недосыпание и чувство разбитости по утрам из-за недостатка воды в организме. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании.

Все дело в том, что обезвоженный организм для защиты себя выделяет определенный гормон — вазопрессин. Он помогает человеку удержать остатки жидкости в организме. Однако это становится дополнительным фактором раннего пробуждения. По подсчетам ученых, таким образом человек может потерять до 2 часов дня в сутки.

Для подтверждения данных выводов ученые провели два эксперимента с участием 9559 и 11 903 человек и изучили аналитические параметры мочи и оценки самих испытуемых качества ночного отдыха. Отмечается, что на проблемы со сном также могут повлиять пищеварение и эмоциональный стресс.

Врач-психиатр Андрей Курпатов поделился полезными рекомендациями для улучшения качества сна. В первую очередь, специалист посоветовал избавиться от вредных привычек: курения, злоупотребления кофе и алкоголем. Он также отметил, что перед сном необходимо воздержаться от активных видов деятельности. За час до отбоя полезно принять теплую ванну. Употребление алкоголя, жирной и острой пищи перед сном нужно исключить.