В Госдуме предложили продлить льготную ипотеку

Москва, 22 июня. Депутаты Государственной думы намерены предложить главе Центробанка Эльвире Набиуллиной продлить действие программы льготной ипотеки для россиян.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Парламентарий напомнил, что 23 июня депутаты заслушают отчет Набиуллиной по работе Банка России в 2019 году. Они планируют выдвинуть ей ряд предложений.

«Во-первых, создание условий для активизации кредитования. Центральный банк, снизив ключевую ставку, можно сказать, отреагировал на наши пожелания будущие. Плюс программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена, и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты», — рассказал Аксаков.

Он добавил, что в Госдуме считают возможным продление программы ипотеки под 6,5% на весь 2021 год «с учетом планируемого бюджета». Парламентарий сообщил, что депутаты попросят Набиуллину продлить на весь следующий год и регуляторные послабления, введенные нынешней весной на фоне пандемии.

«Нормативное регулирование Банка России чтобы было адекватно ситуации, поскольку портфели сейчас ухудшились. Вполне возможно, чтобы регулятор принял решение о продлении этих мер», — отметил депутат.

Напомним, программа ипотеки с пониженной ставкой в 6,5% для покупки стандартного жилья на первичном рынке была запущена по инициативе Владимира Путина, она рассчитана до 1 ноября 2020 года.