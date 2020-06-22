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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов Сибири

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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов Сибири

Москва, 22 июня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дневные температуры воздуха на севере Сибири на предстоящей неделе будут значительно выше климатической нормы.  

По словам Вильфанда, предстоящая жара связана с антициклоном, который установился в северных районах Республики Саха и Красноярского края. В дневные часы воздух там будет прогреваться до +28 градусов.

«На севере Якутии и Красноярского края температура будет на 10-12 градусов выше нормы, она будет там 25-28 градусов», — цитирует его РИА Новости.

Ученый предупредил, что в случае продолжительной жары в этом регионе значительно вырастут риски возникновения лесных пожаров.

По данным Гидрометцентра, в российской столице в ближайшие дни ожидается переменная облачность, в дневные часы термометры покажут 22-24 градуса тепла.

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Источник: РИА Новости
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