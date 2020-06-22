Полковник ВВС РФ ответил на слова украинского эксперта об ударе по России

Москва, 22 июня. Украинская противокорабельная крытая ракета Р-360 класса «Нептун», которая по словам Киева якобы способна «дотянуться» до кораблей в Новороссийске, попросту не сможет долететь до своей цели. Об этом заявил бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев.

Ранее украинский эксперт Михаил Жирохов заявил, чтобы якобы новые украинские ракеты смогут также достичь кораблей, которые находятся в Крыму. Однако полковник отмечает, что данные суждения не имеют ничего общего с реальностью, поскольку даже с этими ракетами ВС Украины не смогут ничего сделать, поскольку противоракетный и противовоздушный комплекс РФ их даже не допустит на дистанцию выстрела.

«Шансов у украинцев просто нет. Они угрожают без всяких на то оснований. Нападение будет отражено дежурными силами и средствами, без привлечения дополнительных сил», — цитирует Хатылева URA.ru.

Также он обратил внимание на то, что «новые» украинские ракеты на самом деле сделаны на основе советской ракеты 80-90-х годов. Он также отмечает, что ВСУ испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик.

Напомним, ранее Военно-морской флот России пополнился новым кораблем сил ядерного сдерживания — на Краснознаменном Северном флоте состоялось подписание приемного акта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир».