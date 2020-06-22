Садальский в шапочке из фольги пустился в рассуждения о чувстве и разуме

Москва, 22 июня. Российский актер Стас Садальский появился перед подписчиками своего Instagram-аккаунта в необычном образе. Артист, надев шапочку из фольги, порассуждал о чувстве и разуме.

Снимок Садальский опубликовал в воскресенье. На коллаже кроме актера также присутствуют герои из книги Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».

Как пояснил в подписи под фотографией артист, по его мнению, совершенно недетская сказка рассказывает о том, что может понять только взрослый — сердце делает многих людей несчастными. Садальский также привел фрагмент из литературного произведения, в котором Страшила заявляет, что предпочитает мозги, поскольку при наличии их сердце никчему. В ответ на это Железный дровосек поясняет, что мозги не делают человека счастливым, а счастье – лучшее, что есть на земле. Однако персонаж Гудвин отмечает, что иметь сердце — не самое большое преимущество.

Подписчики Садальского с энтузиазмом восприняли подобные рассуждения артиста.

«Совершенно верно — мозги не делают человека счастливым, а сердце делает многих несчастными. Очень мудро. Но детям не все понятно», «Вы самый прикольный человек и самый добрый!» — пишут они.

Напомним, ранее Садальский рассказал о неизвестной внучке Владимира Высоцкого. Актер поделился архивными снимками Высоцкого с его бывшей возлюбленной актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко. Их роман начался в 1966 году и продолжался несколько лет. Также Станислав Садальский отыскал фотографию внучки Высоцкого и Иваненко. Девушку зовут Арина, ей 21 год, она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете