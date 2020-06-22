Стало известно, с чем нельзя мешать аспирин при похмелье

Москва, 22 июня. Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, в каком сочетании аспирин при похмелье может нанести вред здоровью.

Один из наиболее выраженных симптомов при злоупотреблении алкоголем — головная боль, которая возникает на утро. Традиционным средством справиться с ней считаются препараты на основе ацетилсалициловой кислоты, самый распространенный из которых — аспирин. Многие полагают, что бодрости при похмелье может придать чашка крепкого кофе и решают использовать оба средства сразу, запивая таблетки ароматным напитком.

В интервью радио Sputnik Кашубина предупредила, что такой подход может быть опасным для здоровья.

«Особого смысла принимать аспирин при похмелье нет, но и особого вреда тут нет. Следует помнить, что аспирин негативным образом воздействует на желудок. У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита. Людям с язвенной болезнью не показано такое сочетание», — рассказала врач.

Она отметила, что при головных болях, не связанных с похмельем, употребление аспирина с кофе может дать положительный эффект. Ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, а кофеин помогает вывести из нее шлаки.

«Существуют таблетки, которые сочетают аспирин и кофеин. Тот факт, что фармакология такие таблетки производит, говорит о том, что эти вещества вполне между собой сочетаются. Они друг друга потенциируют, эффект получается более сильным», — объяснила Кашубина.

Ранее RT сообщил, что токсиколог Алексей Водовозов порекомендовал воздержаться от употребления кофе при похмелье — кофеин увеличивает потребность в кислороде, тогда как отравленный алкоголем организм испытывает проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы.