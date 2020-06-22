Коллега Ефремова рассказала, кто мог подсадить его на наркотики

Москва, 22 июня. Актриса театра и кино Татьяна Бронзова рассказала, кто мог «подсадить» устроившего смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова на наркотики.

По словам Бронзовой, Ефремов долгое время страдал от хронического алкоголизма, его «зашивали», но он начал пить снова, после чего в его жизни также появились наркотики. В этом актриса винит четвертую жену артиста Ксению Качалину.

«Она наркоманка. Она его подсадила на наркоту. Когда он с ней разошелся, я думала, что как раз очень хорошо, что разошелся», — цитирует ее НТВ.

Качалина призналась, что страдала от наркотической зависимости. Она объяснила, что запрещенные вещества помогали ей справиться с болью, но мужу, по ее словам, наркотики она не предлагала.

«У меня настолько сильно болела голова, это был такой ад, доктор не мог выписать легальное обезболивающее, поэтому приходилось как бы брать нелегально обезболивающие», — объяснила бывшая жена Ефремова.

Женщина добавила, что артист страдает астмой и начинал «автоматически задыхаться», если принимал запрещенные вещества. Сегодня Качалина злоупотребляет спиртным и не планирует возвращаться к нормальной жизни. Она заявила, что их с Ефремовым дочь Анна Мария «присматривается» к ее квартире стоимостью около 45 миллионов рублей, в которой жила в детстве.

«В данный момент я ищу место, какую-либо возможность найти более или менее нормальные реабилитационные центры и уладить определенные юридические проблемы, связанные с распределением квартиры», — рассказала девушка.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест до 9 августа.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев, комментируя попытки некоторых артистов защитить Ефремова, заявил, что такие люди «стремятся вернуться в Средневековье».