Соседка рассказала о матери, замуровавшей собственного сына под Астраханью

Астрахань, 22 июня. Соседка жительницы Астраханской области Галины Морозовой, обвиняемой в убийстве собственного сына, прокомментировала трагедию. По словам женщины, жители близлежащих домов до сих пор пребывают в шоке от происходящего.

«Конечно, в шоке. Как это так? Собственного сына разве так можно убить? Я проработала 15 лет в детском саду, я с отпуска бывало выхожу и плачу: скучаю по этим чужим деткам. А тогда 40 человек было», — приводит слова соседки Галины Морозовой «Пятый канал».

Также было отмечено, что ранее женщина успела зарекомендовать себя благодаря статьям в местной газете. Напомним, Морозова, которая, по версии следствия, убила собственного сына и замуровала в подвале жилого дома, ранее баллотировалась на пост губернатора региона.

Как пояснил председатель совета местного отделения «Справедливая Россия» Олег Шеин, Морозова покинула партию в прошлом году после того, как коллеги отказались поддержать ее кандидатуру. Он считает, что эта ситуация могла стать неким «катализатором и спусковым крючком».

По версии следствия, 4 марта Сын Галины Морозовой ушел из дома и вернулся утром следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелью, от полученной травмы он скончался на месте. После этого семья просто пыталась запутать правоохранителей и скрыть преступление, заявив о пропаже мальчика. В настоящее время мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.