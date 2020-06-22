Отказ работодателя оплачивать выходной 1 июля будет наказуем

Москва, 22 июня. Работодатели, которые откажутся предоставлять своим сотрудникам в день общероссийского голосования по поправкам в конституцию оплачиваемый выходной, могут быть привлечены к ответственности. Подобные нарушения закона будут обязательно приданы огласке. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также отметил, что в случае возникновения подобной ситуации работнику необходимо обратиться в суд и защищать свои права.

«Это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб. Не думаю, что найдутся такие работодатели, которые начнут так поступать», — цитирует Крашенинникова «Российская газета».

В случае возникновения подобных ситуаций гражданам будут помогать взыскивать деньги, пояснил глава комитета. Также он пригрозил, что к ситуации сможет подключиться прокуратура и трудовая инспекция.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет выходным. Решение проводить голосование в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан России в условиях пандемии COVID-19.