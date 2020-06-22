Назван способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Москва, 22 июня. Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что при высокой температуре воздуха смартфон может загореться даже в кармане владельца.

По словам Рябинина, которые приводит радио Sputnik, современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания.

«И зимой, и летом перепады температур негативно сказываются на аккумуляторах. Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, что летом возможны более серьезные последствия вплоть до самовозгорания. За этим надо следить, поскольку лето с каждым годом становится все жарче. Уже сейчас на солнце больше 40 градусов, а это уже опасно для смартфона», — пояснил эксперт.

Рябинин предупредил, что гаджет нужно беречь от прямых солнечных лучей. Также не стоит использовать плотные чехлы, которые мешают циркуляции воздуха. К перегреву может привести и параллельное использование требовательных к ресурсам приложений в течение длительного времени. Если смартфон перегрелся, то не стоит предпринимать попытки его быстро охладить, отметил эксперт. «Шоковая терапия» может окончательно «убить» устройство.

«Если смартфон все же оказался на солнце или сильно перегрелся, ни в коем случае его нельзя резко охлаждать. Некоторые паникуют и кладут технику в холодильник. На мой взгляд, правильнее дать смартфону плавно остыть без перепадов температуры», — объяснил Рябинин.

По его словам, перегрев аккумулятора в смартфоне не является из ряда вон выходящим событием, главное в этом случае — не паниковать и правильно отреагировать.