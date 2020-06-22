Валерия объяснила, почему не выступает вместе с дочерью

Москва, 22 июня. Певица Валерия объяснила, почему не выступает на концертах вместе со своей дочерью Анной Шульгиной.

Накануне Валерия опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила дочь с днем рождения.

«Робкая маленькая девочка с голосочком-колокольчиком выросла в мощную, самобытную личность, прекрасную артистку, музыканта, которая выбрала очень сложную дорогу в жизни, но ничего не боится, не боится быть самой собой», — написала она.

В комментариях подписчица спросила певицу, почему Анна не выступает вместе с ней на одной сцене.

«Вы успешная певица, Ваш муж известный продюсер, можете где-то на своем концерте с Аней спеть, мне кажется, этот путь для любого трудный, но Вам было труднее, чем сейчас Вашей дочке», — отметила @tatianaziuriukina.

В ответ Валерия сообщила, что совместный с Анной концерт возможен, но она считает, что это «бесполезно».

«Спеть можем вместе, что и делали раньше, но теперь ясно, что у нее совершенно другая аудитория, и петь у меня на концертах совершенно бесполезно, а даже и вредно», — ответила певица.

Другому подписчику, написавшему про депрессивность репертуара Анны Шульгиной, Валерия заявила, что «каждому — свое».