Названы способы снизить вред от смартфона

Москва, 22 июня. Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Кристина Каримова посоветовала сократить продолжительность разговоров по мобильному до нескольких минут в целях безопасности для здоровья.

Как сообщает агентство «Прайм», Каримова порекомендовала максимально ограничить контакт смартфона с телом. Она предупредила, что не стоит слишком сильно прижимать телефон к голове, а для продолжительных звонков посоветовала использовать гарнитуру.

«Не носите смартфон в кармане, не держите его постоянно в руках. Это особенно касается времени перед сном — в идеале стоит заряжать телефон в другой комнате и не трогать его за какой-то период до сна», — сказала Каримова.

Чтобы контролировать время использования смартфона, эксперт порекомендовала использовать специальные приложения, подсчитывающее минуты и час, в течение которых вы пользовались гаджетом. Каримова отметила, что для некоторых приложений можно заранее выставить ограничения, например, не более получаса на социальную сеть.

Ранее RT привел слова члена Общественного совета при Минздраве РФ Эрика Бровко, который дал советы по использованию смартфона во время пандемии коронавируса. Бровко порекомендовал использовать гарнитуру, не трогать дисплей грязными руками и регулярно дезинфицировать гаджет.