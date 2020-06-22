Кушанашвили резко высказался о выходках Собчак

Москва, 22 июня. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о выходках светской львицы Ксении Собчак.

В эфире телешоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ Кушанашвили напомнил, что в 2019 году во время своей свадьбы Собчак каталась по Москве на катафалке. Недавно звезда снова вернулась к той истории, сравнив похороны убитого в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда с днем собственного бракосочетания. По словам журналиста, единственная цель Собчак — оставаться в центре внимания.

«Она просто всех провоцирует, чтобы попадать на обложки журналов. Хочет каждый день быть в кадре. Она просто хочет прославиться. Тогда на свадьбе они с мужем Константином Богомоловым прошли по краю пропасти. Кстати, с точки зрения эстетики гроб ей идет», — сказал Кушанашвили.

Режиссер Борис Грачевский, комментируя поведение Собчак, заявил, что ничему не удивляется.

«У нас каждый развлекается, как хочет. Я не вижу ничего такого. Хотя не одобряю, что они на свадьбе в прошлом году из катафалка вылезли. Для меня это какая-то дешевка», — отметил он.

Мать светской львицы Людмила Нарусова отказалась говорить что-либо о поступках дочери.

«Обращайтесь за комментариями к ней. Она самостоятельная женщина», — сказала Нарусова.

Ранее «Известия» сообщили, что Собчак высказалась по поводу устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Она обратила внимание на проблему алкоголизма и «двойных стандартов» в отношении общества к этому вопросу.