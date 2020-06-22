Ефремов сильно похудел с момента смертельной аварии

Москва, 22 июня. После смертельной аварии, которую актер Михаил Ефремов устроил в центре Москвы, артист похудел на шесть килограмм. Об этом рассказала его домработница отметив, что в настоящее время обвиняемый в ДТП актер чувствует себя плохо и вовсе не употребляет спиртное.

«Он похудел на шесть килограммов. Конечно, он сейчас не пьет. Водичку только. Плохо себя чувствует. Он очень хороший отец. Он детей всегда воспитывал сам. Ими занимался», — сказала домработница в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Она также отметила, что после аварии отца посещал сын Никита и дочь Анна Мария. Тем не менее женщина считает, что если Ефремову дадут реальный срок, то «он уже не выйдет».

Журналисты также взяли интервью у актрисы Татьяны Бронзовой. Она рассказала, что и раньше у Ефремова были проблемы с законом. По ее словам, однажды артист покалечил человека, однако Ефремову тогда удалось избежать наказания. При этом отмечается, что пристрастие к алкоголю у него была всегда, однако после брака с Ксенией Качалиной к нему прибавилась зависимость от наркотиков.

Напомним, в результате ДТП с участием пьяного Ефремова 8 июня в центре Москвы погиб Сергей Захаров. В отношении артиста возбуждено уголовное дело, сейчас звезда театра и кино находится под домашним арестом. Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.