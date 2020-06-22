Юмориста из команды Петросяна атакуют коллекторы из-за долга по ипотеке

Москва, 22 июня. 46-летний юморист Александр Морозов, работающий в команде вместе с Евгением Петросяном, заявил, что его атакуют коллекторы. Причиной тому стала ипотека. Артист не может выплачивать займ размером в 18 тысяч рублей в месяц из-за затруднительной финансовой ситуации.

Как пояснил Морозов в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, ранее он брал ипотеку на покупку квартиры в Звенигороде в Подмосковье. Однако с наступлением коронавирусной инфекции команда осталась без гастролей и заработка. При этом артист отметил, что в долг у своего начальника, Евгения Петросяна, он брать не хочет, поскольку тот «сам сидит без концертов».

«У поклонников тоже просить не буду. Откуда у людей деньги, чтобы еще и артистам помогать? Мне звонят суровые дяденьки. Говорят, что если не отдам деньги, то будут в судебном порядке долги взимать», — сказал Морозов.

Он также отметил, что коллекторы грозятся отсудить у него квартиру. В настоящее время артист живет на пенсию матери.

Напомним, в конце мая российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Он отметил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. Позже слова бизнесмена вызвали бурную реакцию как среди звезд отечественной эстрады, так и рядовых граждан.