Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

Москва, 22 июня. Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.

В мае Боярский-старший опубликовал видео, потрясшее подписчиков «изможденным» видом 70-летнего артиста. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сын актера объяснил, что звезда «Трех мушкетеров» пребывает в «прекрасной» форме.

«Он всегда был худым и поджарым. Мой отец находится в прекрасной физической форме. Его обращение на том видео было эмоциональным. Он сейчас хозяйничает на даче. Стрижет, к примеру, траву», — рассказал Сергей.

Сын артиста сообщил, что его отец всегда был авантюристом и сейчас за ним «присматривают» близкие родственники.

«Он однажды сломал пятку, упал со стремянки. Хромал потом несколько лет. Сейчас, конечно, успокоился. Кстати, моя сестра приехала на дачу со своим мужем. Присмотрят за ним», — отметил Боярский-младший.

По его словам, в последнее время они с отцом не виделись из-за пандемии коронавируса. Сергей боялся заразить пожилых родственников, хотя делал тесты, и они показали отрицательный результат.

Ранее «Известия» сообщили, что Михаил Боярский начинал свою карьеру со съемок в социальной рекламе. Во времена СССР юный актер снялся в видеоролике, где предупреждал детей об опасности спичек. Артист признался, что получил за съемку гонорар в размере 10 рублей.