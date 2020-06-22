Депутат Рады раскритиковал акцию с ЛГБТ-флагом в Киеве

Киев, 22 июня. Акция, проведенная активистами ЛГБТ-организации KyivPride в Киеве оскорбительна и является «идиотизмом». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Олег Волошин на своей странице в Facebook.

«И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство — это идиотизм», — возмутился депутат.

Он отметил, что подобной акцией ЛГБТ-активисты сделали жизнь своих «соратников» намного тяжелее. По его мнению, трудно было задеть людей больше.

Напомним, ранее в столице Украины активисты подняли в небо над городом радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Ролик акции был опубликован в аккаунте KyivPride в Instagram. При помощи квадрокоптера участники движения подняли стяг и «повесили» на меч монумента «Родина-мать». В подписи под видео было также отмечено, что сегодня памятник выступает «за равенство всех».

При этом стоит отметить, что в комментариях под видео акция вызвала неоднозначные эмоции. Многие раскритиковали организацию KyivPride.