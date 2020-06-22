Пушков назвал «странным» появление коронавируса в Пекине

Москва, 22 июня. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «странными» новые случаи заражения коронавирусом в Пекине.

Ранее в Китае было выявлено около трех десятков новых случаев коронавирусной инфекции, а также семь бессимптомных носителей. Большая их часть зафиксирована в Пекине и связана с рынком «Синьфанди», закрытым 13 июня после обнаружения коронавируса на доске для разделки импортного лосося.

По мнению Пушкова, новое появление коронавируса в китайской столице может быть завозным.

«Очень странное новое появление COVID-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезен из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — написал сенатор в своем Twitter.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые выяснили, что болезнь развивается на фоне заражения коронавирусом нового типа, а очаг заболеваемости находится в городе Ухань провинции Хубэй. По версии специалистов, вирус начал распространяться на территории одного из городских рынков, а первые случаи заражения могли быть связаны с употреблением в пищу летучих мышей. В марте ВОЗ придала ситуации с распространением вируса статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 8,914 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 466 527 человек. Более 4,407 миллиона пациентов смогли победить болезнь.

Ранее «Известия» сообщили, что компания PepsiCo приостановила работу завода в Пекине из-за коронавируса.