Украина получит от США партию противотанковых комплексов Javelin

Вашингтон, 22 июня. Соединенные Штаты Америки предоставят Украине противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщает Транспортное командование США на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что американские военнослужащие уже приступили к погрузке вооружений на самолет компании Atlas Air Worldwide. Вашингтон объясняет свои действия «поддержкой территориальной целостности Украины».

«Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе «Довер», грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки на Украину. США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», — прокомментировали в командовании.

Ожидается, что Вашингтон поставит Киеву вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал новую программу сотрудничества с НАТО. По мнению политолога Михаила Погребинского, этот документ никак не изменит позиционирование Украины на международной арене. Кроме того, эксперт указал на финансовую зависимость Киева от Североатлантического альянса. По его словам, киевские политики должны вовремя осваивать полученные от блока деньги, чтобы претендовать на новую помощь.