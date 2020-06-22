Россиянам напомнили о выходном дне 24 июня

Москва, 22 июня. В предстоящую среду, 24 июня, россиян ожидает очередной выходной. В этот день состоится парад Победы, который ранее был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роструде.

Как поясняют специалисты, нерабочий день с сохранением заработной платы в этот день объявляется в связи с указом президента страны. Кроме того, 23 июня согласно распоряжению считается предпраздничным днем, а значит рабочий день будет сокращен на час.

Российский президент Владимир Путин ранее объявил, что парад состоится в Москве и других городах России 24 июня. В Министерстве обороны РФ пояснили, что цели провести полномасштабные парады Победы в каждом регионе любой ценой нет. В некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия, отметили в ведомстве.

Как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о проведении парада было основано на научных выводах и глубоких эпидемиологических исследованиях. По его словам, «наметилась устойчивая динамика к ежедневному сокращению количества вновь выявленных инфицированных людей».

В частности, в настоящее время снижается нагрузка на лечебные заведения и увеличивается количество выздоравливающих людеЙ, пояснил Песков.