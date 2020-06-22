Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7

Киев, 22 июня. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.

Об этом украинский президент сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. По словам Зеленского, он по-прежнему привержен «самому сложному и трудному» стремлению к миру с Россией, но Украина нуждается в международных союзниках, чтобы занимать твердую позицию в ходе переговоров с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о намерении пригласить РФ на встречу G7, намеченную на сентябрь. В ответ премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон возразили, что не дадут России вернуться в «Большую семерку», пока Украина не получит Крым.

«Трюдо заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. Я должен сказать, что никакого решения не будет, если мир не оказывает давление на Россию в этом вопросе», — сообщил Зеленский.

Несмотря на неоднократные восхваления отношений с Канадой и поддержки Украины со стороны этого государства, Зеленский дважды отказался отвечать на вопрос издания о том, поддержала ли Украина усилия Канады в попытке занять место в Совете Безопасности ООН. Напомним, на минувшей неделе в списке трех претендентов на попадание в Совбез первые две позиции по итогам голосования заняли Норвегия и Ирландия.

«Что касается голосования и избирательного процесса в Организации Объединенных Наций, я не могу ответить, потому что это конфиденциальная информация», — сказал Зеленский.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН по итогам общенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему продолжает считать Крым своей, временно оккупированной, территорией. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».