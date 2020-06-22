Бизнес продюсера Пригожина и певицы Валерии оказался на грани разорения

Москва, 22 июня. Бизнес-проект певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина оказался на грани банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Супруги основали компанию «Гуд Фуд Стайл», которая специализируется на здоровом питании. Фирма появилось в 2018 году. Уже в первый год деятельности она показала отрицательный финансовый результат. Весной коллектив «Гуд Фуд Стайл» ожидало сокращение. При этом многим сотрудникам заработная плата не была выплачена.

В период карантина Пригожин сетовал на сложное положение, в котором оказались артисты. По его словам, музыканты вынуждены проедать свои накопления. Партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и его супруге лапшу быстрого приготовления. Продюсер назвал действия политической силы провокацией.

Ранее Валерия прокомментировала скандал вокруг сына знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко.

«Я очень сочувствую в первую очередь родителям, которые страшно переживают несправедливость, и дай бог, чтоб сам Сашенька об этом ничего не узнал. Но одно понятно: все проходит, и это пройдет. И совсем скоро Саша Плющенко, талантливый мальчик, уверена, покорит не одну мировую вершину, и наша страна будет им очень гордиться», — цитирует исполнительницу RT.

Также Иосиф Пригожин опубликовал архивную запись, где его супруга Валерия предстала в качестве ведущей прогноза погоды. Ролик был снят в 1998 году. Продюсер назвал его «историческим эксклюзивчиком». Поклонникам звездной четы ролик понравился.