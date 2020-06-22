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Коллега Ефремова отреагировал на слухи о решении «вырезать» сцены с актером из сериала

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Коллега Ефремова прокомментировал планы «вырезать» актера из сериала

Москва, 22 июня. Актер Дмитрий Лысенков сообщил, что съемки сериала «Вампиры средней полосы» приостановлены, его дальнейшая судьба неизвестно.

Ранее СМИ процитировали слова Лысенкова, заявившего якобы, что из сериала планируется убрать уже отснятые сцены с устроившим смертельное ДТП актером Михаилом Ефремовым. В беседе с «Газетой.ру» артист рассказал, что съемки картины были приостановлены не из-за аварии, а из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

«Я говорил, что сериал не доснят — из-за пандемии остановилось производство. А во время пандемии случилась эта история с Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Зависит, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже», — сообщил он.

Коллега Ефремова прокомментировал планы «вырезать» актера из сериала

Лысенков подчеркнул, что окончательное решение об участии Ефремова в съемках будут принимать продюсеры.

«Принято ли на данный момент решение? Мне не сообщали. Мне никто об этом официально не писал», — отметил актер.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест на срок до 9 августа.

Ранее политолог Анатолий Вассерман на фоне появившихся призывов к снисходительности в отношении «таланта» заявил, что Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона.

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Источник: «Газета.ру»
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